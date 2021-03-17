وفاة نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي بعد معاناتها مع مرض “السرطان”

نجلاء مزيان: هبة بريس

توفيت منذ قليل، خريجة ستار أكاديمي الفنانة الجزائرية ريم غزالي، عن عمر ناهز 40 سنة بعد معاناتها الطويلة مع مرض السرطان.

و أعلنت سلمى غزالي شقيقة ريم خبر الوفاة عبر نشرها مقطع فيديو بصفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلة : “دقائق، فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته الواسعة يا حبيبتي ياريم”.

و واصلت سلمى : “ما فارقتني الابتسامة، لأني أعرف أنّ الله أكرم وأرحم واختار لك الأحسن”، مضيفة القول :”ادعوا لها بالرحمة وبكل الأشياء الطيبة والحلوة، الله يصبر ماما وبابا و أخي ويعطيهم القوة، الحمد لله يارب على رحمتك، سوف أشتاق لك غزالتي”.

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