صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

فرنسا .. مطار،ة بوليسية لسيارة مغاربة تتسبب في وفاة طفل بمدينة بلوا

منذ 5 ساعات
0

هبة بريس – فرنسا

تعيش مدينة بلوا الفرنسية أياما حزينة، بعدما تسببت الشرطة الفرنسية في حادثة سير خطيرة، أسفرت عن وفاة طفل مغربي وإصابة آخرين.

تفاصيل الواقعة، تعود إلى مطاردة سيارات الأمن الفرنسي لسيارة على متنها مغاربة، حيث قاموا بإطلاق الرصاص في اتجاه السيارة لإيقافها، متسببين في إصابة 4 أشخاص ضمنهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، في حين توفي الطفل صباح يومه الأربعاء لتدهور حالته الصحية الحرجة.

هذا وتشهد المدينة الى حدود الساعة أحداث شغب خطيرة بسبب احتجاج وغضب عدد من الساكنة على عنف العناصر الأمنية الذي تسبب في وفاة الطفل المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “وسيط المملكة”: 482 تظلم من مغاربة الخارج خلال سنة 2019

“وسيط المملكة”: 482 تظلم من مغاربة الخارج خلال سنة…

منذ يوم واحد
Photo of إيطاليا: تغريم بائع متجول مغربي بـ 5 آلاف أورو أثناء قيامه ببيع ورود الميموزا

إيطاليا: تغريم بائع متجول مغربي بـ 5 آلاف أورو…

منذ 4 أيام
Photo of بعد تنامي ظاهرة سلب الأطفال… قنصلية برشلونة تحتضن يوما تحسيسيا

بعد تنامي ظاهرة سلب الأطفال… قنصلية برشلونة تحتضن يوما…

منذ 4 أيام
Photo of بيلباو: مواطنون مستاءون من غياب المواعيد في القنصلية العامة

بيلباو: مواطنون مستاءون من غياب المواعيد في القنصلية العامة

منذ 5 أيام
Photo of إيطالي.. اعتقال ستيني من أصول مغربية متورط في نشر مقاطع فيديوهات إباحية

إيطالي.. اعتقال ستيني من أصول مغربية متورط في نشر…

منذ 5 أيام
Photo of مؤلم …حادثة شغل تودي بحياة مهاجر مغربي بإيطاليا

مؤلم …حادثة شغل تودي بحياة مهاجر مغربي بإيطاليا

منذ أسبوعين
Photo of مدريد : مغربية تعتصم رفقة أبناءها الأربعة داخل مقر القنصلية العامة

مدريد : مغربية تعتصم رفقة أبناءها الأربعة داخل مقر…

منذ أسبوعين
Photo of ركلات الترجيح تقصي أشبال الأطلس أمام تونس في كأس أفريقيا لأقل من 20 سنة

ركلات الترجيح تقصي أشبال الأطلس أمام تونس في كأس…

منذ 3 أسابيع
Photo of بسبب علمهم بقرار تعليق الرحلات من السفارات.. مغاربة ينتقدون صمت الحكومة

بسبب علمهم بقرار تعليق الرحلات من السفارات.. مغاربة ينتقدون…

منذ 3 أسابيع
Photo of الشرطة الإسبانية تحقق في إعتداء عنصري على مسجد ضواحي “مورسيا”

الشرطة الإسبانية تحقق في إعتداء عنصري على مسجد ضواحي…

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق