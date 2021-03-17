فرنسا .. مطار،ة بوليسية لسيارة مغاربة تتسبب في وفاة طفل بمدينة بلوا

هبة بريس – فرنسا

تعيش مدينة بلوا الفرنسية أياما حزينة، بعدما تسببت الشرطة الفرنسية في حادثة سير خطيرة، أسفرت عن وفاة طفل مغربي وإصابة آخرين.

تفاصيل الواقعة، تعود إلى مطاردة سيارات الأمن الفرنسي لسيارة على متنها مغاربة، حيث قاموا بإطلاق الرصاص في اتجاه السيارة لإيقافها، متسببين في إصابة 4 أشخاص ضمنهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، في حين توفي الطفل صباح يومه الأربعاء لتدهور حالته الصحية الحرجة.

هذا وتشهد المدينة الى حدود الساعة أحداث شغب خطيرة بسبب احتجاج وغضب عدد من الساكنة على عنف العناصر الأمنية الذي تسبب في وفاة الطفل المغربي.

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