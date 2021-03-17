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سلطات البيضاء تبشر أصحاب الحمامات بقرب موعد افتتاحها وتضع شروطا صارمة

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر خاصة أن الاجتماعات الماراطونية الأخيرة التي جرت بين ممثلي تنظيمات مهنية لأرباب الحمامات و ممثلي السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات قد أثمرت نتائج إيجابية.

و أوضح المصدر ذاته أن سلطات البيضاء بشرت أرباب الحمامات التقليدية بالمدينة بقرب موعد افتتاحها في وجه العموم شريطة احترام ما تم الاتفاق عليه بخصوص التدابير الاحترازية و الوقائية.

و في الوقت الذي لم تحدد فيه رسميا السلطات الولائية موعدا للترخيص بإعادة افتتاح حمامات البيضاء، غير أن المصدر ربط الأمر بقدرة أرباب الحمامات على الاستجابة لكافة الشروط التي وضعتها لجنة مختصة أحدثت لهذا الغرض و تضم ممثلين من السلطات و مهنيي القطاع.

و بشر المصدر ذاته كافة مهنيي القطاع أن موعد افتتاح الحمامات بالعاصمة الاقتصادية سيكون في الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن أرباب الحمامات التقليدية الشعبية وافقوا على احترام البروتوكول الصارم الذي حددته السلطات.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من المدن قد أعيد فتح الحمامات بها و التي كان آخرها مدينة فاس بعد أشهر من الإغلاق في ظل التدابير التي تم إقرارها لاحتواء تفشي فيروس كورونا و هو ما كبد المهنيين و المشتغلين في القطاع خسائر فادحة و وضعهم في أزمة حقيقية.

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