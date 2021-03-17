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عمال المقاهي والمطاعم يطالبون الحكومة بتمديد أوقات العمل ليلا خلال رمضان

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس : وجدة

يعتبر قطاع المقاهي والمطاعم من أهم القطاعات التي تشغل يد عاملة جد مهمة وطنيا ما يناهز 02 مليون ونصف مستخدم ومستخدمة زيادة عن عائلاتهم.

وفي هذا الصدد، أصدرت التنسيقية الوطنية المكونة من 10 تنظيمات مهنية لعمال المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني بيانا يتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، ثمنت من خلاله المجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية لمكافحة جائحة كورونا تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة، ومعربة عن احترامها لكل التدابير الاحترازية وفق البروتوكول الصحي المعمول به.

والتمست التنسيقية عبر بيانها، من الحكومة مراعاة الظروف الإجتماعية والاقتصادية والنفسية لهذه الفئة المهمشة خلال شهر رمضان الأبرك، مطالبة بتمديد اوقات العمل ليلا خلال هذا الشهر حتى يتسنى لهذه الفئة من توفير لقمة العيش.

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