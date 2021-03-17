عبد الحميد أبو النعيم

الشيخ أبو النعيم يغادر السجن ويصرح: “الله أصاب أمتنا بالحقارة والويلات وكيفما عرفوتني غنبقا”

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غادر صبيحة اليوم الشيخ المعروف بإسم “عبد الحميد أبو النعيم” أسوار المركب السجني عكاشة بعد فترة حبسية قضاها بعد تصريحات اعتبرها القضاء تحريضا على العنف و ترويجا لخطاب الكراهية و بث أقوال يهدد من خلالها المواطنين على ارتكاب أفعال تمس بالنظام العام.

و احتشد بعض من أفراد أسرة الشيخ السلفي المثير للجدل “أبو النعيم” أمام بوابة السجن لحظة خروجه رفقة بعض من أصدقائه و متابعيه، حيث بدا التعب و الإرهاق على محيا الشيخ أبو النعيم بعد زهاء سنة قضاها مسجونا، كما أن حالته الصحية اتضح أنها ليست على ما يرام بعدما كاد يسقط أكثر من مرة.

و بالرغم من كل ذلك، أصر الشيخ أبو النعيم من أمام بوابة السجن على التصريح للصحافة و أمام الملأ بعبارات قد تجر عليه انتقادات كبيرة لما تضمنته من كلام يحمل في طياته اتهامات خطيرة.

و قال أبو النعيم في التصريح الذي نقلته صفحته الرسمية بموقع فايسبوك و عدد من المواقع الإلكترونية: “الذي يجب أن يعلمه كل مسلم أن الله أمر علماء الإسلام بالقيام بواجبهم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر”.

و أضاف “أبو النعيم” : “يأبى الناس إلا أن يبدلوا و يغيروا كلام الله، فجعلوا المنكر معروفا و المعروف منكرا، فأصاب الله الأمة بذل و سقوط و حقارة و ويلات، و لن يرفع الله هذا البلاء المادي و المعنوي إلا بالرجوع لله و التمسك بدينه و قول كلمة حق”.

و زاد قائلا: “السجن جنة و لن أتغير، ما دمت سجنت في سبيل الله، سائرون على دين الله و لإحقاق الحق و إزهاق الباطل، و كيفما عرفتوني غنبقا، نبقا نأمر بالمعروف و نها عن المنكر، و ما يمكنش الذي هو قائم الآن مع اليهود، هذا ليس تسامحا و إنما مسخ للهوية”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن القضاء سبق و أصدر عقوبة بالسجن لمدة سنة حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق الشيخ السلفي المعروف بـ”أبو النعيم”، بعد إدانته بتهم “التحريض بواسطة الأنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة والتحريض على الكراهية”.

و كانت النيابة العامة قد تابعت أبو النعيم في حالة اعتقال، بعد وصفه المغرب بـ”البلد الذي ارتد عن دينه وكفر بعد إيمانه، وأصبح دار حرب وليس دار إسلام”، عقب قرار المغرب إغلاق المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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‫2 تعليقات

  1. انه يعيش في المغرب و بامكانه أن يتكلم كيفما يشاء. نقطة نهاية.

  2. علماء المسلمين يجب عليهم كذالك التحذير من خطر الوباء والسلطات لم تمنع الصلاة فقط منعتها في الأماكن المؤهولة بالناس حفاظا على الأرواح أما الأمة لم يصيبها والحمد لله الخزي والذل بل أصابتك أنت وحدك أيها الشيخ

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