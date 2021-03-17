الرئاسة السورية تعلن إصابة الأسد وعقيلته بفيروس كورونا
بشار الأسد وزوجته

الرئاسة السورية: الأسد وعقيلته في مرحلة التعافي من كورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء في مرحلة التعافي من فيروس كورونا وذلك بعد 9 أيام على إصابتهما

وقالت الرئاسة السورية إن “المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما تعود بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي”.

وأوضحت الرئاسة في بيان عبر حسابتها على مواقع التوصال الاجتماعي أن الأسد وعقيلته “يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR.”

وكانت الرئاسة السورية أعلنت قبل 9 أيام أن الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وأكدت في بيان أصدرته وقتها أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

وأضافت الرئاسة أنهما “سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

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