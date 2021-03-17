الPPS يطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع “أساتذة التعاقد”
هبة بريس – الرباط
تابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، باهتمام كبير، الحركة المطلبية التي تخوضها عددٌ من فئات قطاع التربية والتكوين، ومن ضمنها فئة الأساتذة في وضعية تعاقد.
وفي هذا الصدد، عبر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، عن تفهمه لمختلف المطالب المعبر عنها، مُطالباً الحكومة بفتح حوار جدي مع العاملات والعاملين في هذا القطاع، باعتباره مرفقاً عمومياً أساسياً بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وبنات وأبناء شعبنا.
وأضاف المكتب السياسي للحزب، أنه سينظم ندوة حول هذا الموضوع، بهدف مناقشته وإبراز تأثيراته على مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.
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2 تعليقات
يا سي نبيل…..الله يهديك….واش كنت غادي تقبل هذا الطلب لو كنت وزير التعليم ؟…أرينا في أي بلد في العالم…يطلب “المتعاقدون الإدماج إلى الوظيفة العمومية
إذا لم يحل مشكل المتعاقدين فالتعليم في بلادنا يصير إلى الهاوية خاصة أن كل سنة تعرف توظيف الآلاف منهم مما يبرز تاثيرهم الكبير على التعليم في جميع مستوياته وبجميع ربوع المغرب.فحتى متى ستظل إضرابات المتعاقدين ومظاهراتهم ومصادماتهم مع رجال الامن؟.