تلوث مياه واد أبي رقراق.. سودو: جهات مختصة تقوم بدورها لمعرفة السبب

هبة بريس – الرباط

علق عبد اللطيف سودو نائب رئيس جماعة سلا، على الكارثة البيئية بواد أبي رقراق، والمتمثلة في تغير لون مياه النهر وانبعاث رائحة كريهة منه.

وذكر سودو، في تدوينة نشرها بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “كباقي المواطنين لاحظت رائحة غريبة، زكمنتخب ممثل للساكنة قمت بزيارة ميدانية لفهم ما يقع، ووجدت مكان ولوج مياه التلوث للنهر بمنطقة عكراش .. لم تتضح لي الرؤية لحد الآن.. تابعت مسار مجرى الماء الحامل للتلوث.. لازلت لم أجد المصدر”.

وأضاف سودو، أن هناك إمكانيتان، إما “تسرب من إحدى قنوات المياه العادمة بالقرب من مجرى الماء”، أو “تسرب مياه الليكسيفيا “عصارة النفايات” من مطرح أم عزة”، مسترسلا بالقول “لن أتسرع في التحليل.. هناك جهات مختصة تقوم بدورها لمعرفة سبب التلوث واتخاذ التدابير اللازمة”.

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