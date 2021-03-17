رئيس الوزراء الفرنسي: سأتلقى لقاح “أسترازينيكا”

هبة بريس – وكالات

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، عن عزمه تلقي لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، بمجرد أن تؤكد وكالة الأدوية الأوروبية أنه “آمن”.

وأعلنت فرنسا، يوم الاثنين الماضي، تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا على أراضيها، وذلك بعد تعليق ألمانيا استخدام اللقاح المذكور.

وأوضح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في باريس، أن القرار بشأن تعليق استخدام اللقاح المذكور تم اتخاذه “بناء على توصية وزير الصحة كإجراء احترازي، وأملا في إمكانية استئنافه بسرعة إذا سمح رأي وكالة الأدوية الأوروبية بذلك”.

وأشار ماكرون إلى أن قرار التعليق سيبقى ساريا حتى إدلاء الوكالة برأيها بشأن اللقاح المذكور.

هذا وقررت عدة دول تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا، كإجراء احترازي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

في حين أعلنت شركة “أسترازينيكا” عن مراجعة حالات ملايين الأشخاص ممن تم تطعيمهم بلقاحها المضاد لكورونا، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لديهم.

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