تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الأربعاء .. زخات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية، مع ظهور سحب أخرى منخفضة وكثيفة فوق الواجهة المتوسطية ونزول أمطار جد خفيفة محليا.

وسيلاحظ مرور سحب عابرة غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية وزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية والجنوب الشرقي، وهبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح أحيانا قوية نوعا ما بالبوغاز والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و10 درجة بكل من الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بجنوب شرق المملكة والأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالأطلس وغرب الساحل المتوسطي، وما بين 18 و23 درجة بكل من الريف والمنطقة الشرقية وجوار السواحل، وما بين 23 و28 درجة بكل من السايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وداخل مناطق سوس والسهول الشمالية غرب الأطلس وما بين 28 و33 درجة باللوكوس والسهول الوسطى غرب الأطلس، وما بين 33 و40 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنتطقة البوغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

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