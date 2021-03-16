الصورة تعبيرية

طرفاية: تفكيك شبكة لنقل السري للمهاجرين من الدار البيضاء الى العيون

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس: أشعبان لحبيب

بعد تضيق الخناق على المهاجرين السريين، ومراقبة أمنية مشددة للحافلات النقل العمومي، التي تنطلق من مدن الشمال في تجاه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والتي تخضع للتفتيش، على طول الطريق الوطنية رقم واحد من مدينة كلميم في تجاه الداخلة.

شهدت مدينة طرفاية، صباح اليوم حالة جديدة لتهريب البشر، وذلك بعد أن أثارت سيارة خفيفة من نوع ستروين”، شكوك العناصر الأمنية المرابطة بالسد القضائي، المتواجد بالمدخل الشمالي لمدينة طرفاية، مما استدعى توقيف السيارة، وطلب هوية ركابها ليتبين انهم مهاجرين سريين، كانوا في صدد التوجه إلى مدينة العيون قادمين من الدار البيضاء، وذلك بعد أن قاموا بإكتراء سيارة وسائقها.

ووفق مصادر الجريدة، التي أكدت على أن بعض المهاجرين، لاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة، بعدما تم توقيف السيارة من طرف مصالح الدرك الملكي بالسد الأمني.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم اقتياد سائق السيارة ، رفقة احد المهاجرين السريين من السنغال إلى المركز القضائي، من أجل التحقيق معهم، فما إنطلقت عملية تمشيط واسعة، شاركت فيها مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، من أجل العثور على المهاجرين الفارين من السد القضائي، والذين تم إلقاء القبض عليهم نواحي جماعة الدورة، وسط الصحراء بعد استعمال طائرة الدرون.

المهاجرين السريين، لم يبقى أمامهم سوى حل واحد وهو التسلل إلى جنوب المغرب عبر اكتراء سيارات بعد المراقبة الأمنية المشددة التي تنهجها مختلف المصالح الأمنية بالسدود الأمنية داخل المجال الحضاري وخارجه.

وتجدر الإشارة إلى أن المهاجرين السريين اصبحوا يشرفون على عملية الهجرة السرية نحو جزر الكناري وكذا تنظيم رجالات بعد استقطاب آخرين من دول جنوب الصحراء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كوفيد 19.. العاملون بمهن الفم يطالبون بحلول مستعجلة

كوفيد 19.. العاملون بمهن الفم يطالبون بحلول مستعجلة

منذ ساعتين
Photo of بنشماس : نأسف لما نعاينه من خفوت في وهج “الأصالة والمعاصرة “

بنشماس : نأسف لما نعاينه من خفوت في وهج…

منذ 3 ساعات
Photo of السفينة الجانحة بسواحل الصحراء طاقمها من جنسية تركية ولا تحمل أسماك

السفينة الجانحة بسواحل الصحراء طاقمها من جنسية تركية ولا…

منذ 4 ساعات
Photo of السلطات المغربية تُعلق حول قرار الجزائر الإستلاء على أراضي فلاحين مغاربة

السلطات المغربية تُعلق حول قرار الجزائر الإستلاء على أراضي…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 04 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 04 حالة وفاة جديدة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من110 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من110 ألف شخص ضد…

منذ 6 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 601 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 601 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 6 ساعات
Photo of مسؤول بوزارة الصحة : المغرب يحتل الصدارة في افريقيا في مجال التلقيح

مسؤول بوزارة الصحة : المغرب يحتل الصدارة في افريقيا…

منذ 6 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل526 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل526 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 6 ساعات
Photo of بـرلماني : عرقلة التغطية الصحية للوالدين وصمة عار

بـرلماني : عرقلة التغطية الصحية للوالدين وصمة عار

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق