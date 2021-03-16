الحر يحقق رقما جديدا
الرابور الحر

الحر يحقق رقما جديدا

منذ ساعة واحدة
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شارك الرابور المغربي “الحر” متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، فرحته بسبب تجاوزه مائة مليون مشاهدة في اليوتوب لأغنية “حس بيا” .

و نشر “الحر” تدوينة بموقع انستقرام جاءت كالتالي:”حس بيا تجاوزت مائة مليون مشاهدة في اليوتوب رقم ماشي سهل و إنجاز حققناه جميع بكل حب …شكرا خوتي من القلب و في الدم إلى الأبد”.

و يشار أن “الحر” حقق نجاحا كبيرا خلال مشواره الفني، و استطاع أن يبصم إسمه بجانب كبار الفنانين كما عرفت أغانيه انتشارا واسعا، و حظيت بإعجاب الملايين من متابعيه.

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