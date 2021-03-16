وزارة بنشعبون : صندوق كورونا إيجابي ويقدر بـ3,5 مليار درهم.

هبة بريس ـ‘ الرباط

اكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، أن رصيد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إيجابي ويقدر بـ3,5 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، ردا على “ادعاءات تقول إن رصيد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) سالب”، أن حساب هذا الصندوق “يتوفر على الاعتمادات الضرورية لاقتناء اللقاحات، والوفاء بكل الالتزامات المالية للدولة التي تندرج في مجال تدخله”.

وسجل المصدر ذاته أنه على إثر نشر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للنشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير، لمحت بعض المقالات الصحفية إلى أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (كوفيد-19) سجل رصيدا سالبا قيمته 1,8 مليار درهم، والذي يعزى، بحسب هذه المقالات، إلى تحمله للنفقات الخاصة باقتناء اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بما يناهز 1,7 مليار درهم”.

ونفت الوزارة الادعاءات الواردة في هذه المقالات، والتي تنبني على تأويلات مغلوطة للمعطيات المحاسبية التي تضمنتها النشرة الشهري لإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير الماضي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الرصيد الذي تم الاستناد إليه على مستوى النشرة المذكورة، يعتبر رصيد تدبير لا يأخذ بعين الاعتبار الرصيد المرحل لسنة 2020، الذي بلغ، في متم شهر دجنبر 2020 حوالي 5,3 مليار درهم”.

وعلى هذا الأساس، دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى توخي الحذر في التعامل مع هذه الادعاءات المغلوطة التي لا تنبني على أي أساس.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0