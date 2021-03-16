حادثة سير مميتة تكشف حقيقة التسيب داخل قطاع الصحة
حادثة سير

الدار البيضاء : حادثة سير مميتة تكشف حقيقة التسيب داخل قطاع الصحة

منذ 23 ساعة
1

طارق عبلا_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أن حادثة مروعة مميتة عرفتها مدينة الدار البيضاء أواخر شهر فبراير الماضي، أماطت اللثام عن حقائق جديدة فيما يتعلق بقضية طبيب رئيس يشتغل بوحدة العناية المركزة بابن رشد بالبيضاء، تسبب في وفاة مرافقه بعد اصطدام سيارتهما وهما عائدين من جلسة خمرية ماجنة حسب ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية وشهادة الشهود ومجموعة من التسجيلات الصوتية التي تؤكد تغيير ملامح الجريمة ونسب القيادة للهالك.

الواقعة التي خيمت على المشهد الوطني وخاصة قطاع الصحة، كانت مناسبة سانحة للعديد من الفعاليات الجمعوية لرفع شكاية مذيلة بالتوقيعات لوضعها على طاولة وزير الصحة وكذا رئيس المركز الاستشفائي ابن رشد للتنديد بماوصفوها بحالة الفوضى والتسيب واللامبالاة للعديد من الأطباء المتدربين الذين باتوا يتلاعبون بحياة مرضاهم وتركهم يصارعون أنابيب التنفس الاصطناعي من خلال مغادرة مقرات عملهم للعمل بالمصحات الخاصة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن بطل هذه الفاجعة المميتة، كان قد استلف سيارة زميل له، قبل أن ينتهي المشهد بحادثة سير مميتة، جعلت مالك السيارة يتقدم بشكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سرقة معلومات بطاقات إئتمانية.. أمن طنجة يعتقل عصابة يتزعمها خليجي

سرقة معلومات بطاقات إئتمانية.. أمن طنجة يعتقل عصابة يتزعمها…

منذ 13 دقيقة
Photo of مصرع شخص في حادثة سير خطيرة بطنجة

مصرع شخص في حادثة سير خطيرة بطنجة

منذ ساعة واحدة
Photo of البيضاء.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا

البيضاء.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا

منذ 4 ساعات
Photo of البيضاء .. توقيف ثلاثيني متلبس بمحاولة اختطاف رضيع

البيضاء .. توقيف ثلاثيني متلبس بمحاولة اختطاف رضيع

منذ 6 ساعات
Photo of آسفي .. تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات والتزوير

آسفي .. تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات والتزوير

منذ 11 ساعة
Photo of 12 قتيلا و 2002 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

12 قتيلا و 2002 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن…

منذ يوم واحد
Photo of فاس .. “الفيسبوك” يسقط شخصا عرض شابا وفتاة للسرقة بالعنف

فاس .. “الفيسبوك” يسقط شخصا عرض شابا وفتاة للسرقة…

منذ يوم واحد
Photo of أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص المخدرة

أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص…

منذ يوم واحد
Photo of أكادير.. توقيف 12 شخصا متورطين في الهجرة السرية والاتجار بالبشر

أكادير.. توقيف 12 شخصا متورطين في الهجرة السرية والاتجار…

منذ يومين
Photo of الراشيدية.. توقيف أربعيني وحجز 500 كلغ من المخدرات بحوزته

الراشيدية.. توقيف أربعيني وحجز 500 كلغ من المخدرات بحوزته

منذ يومين

تعليق واحد

  1. اذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة أو الكارثة أو ما شبه ذلك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق