السفينة الجانحة بسواحل الصحراء طاقمها من جنسية تركية ولا تحمل أسماك

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت البحرية الملكية من توقيف سفينة ” جانحة ” في المياه البحرية المغربية بساحل الداخلة، والتحقيق مع طاقمها المتكون من أربعة أشخاص من جنسية تركية .

وكانت السفينة ” المجهولة ” قد خلقت الرعب في مراكب الصيد البحري بالسواحل الجنوبية المغربية، بسرعة تحركها وعدم إحترامها للتدابير القانونية التي يفرضها الابحار في المياه الاقليمية، كما أنها لم تكن تحمل على ظهرها أي “علم” يتبث الدولة التي تنتمي إليها، كما أن عملية تفتيشها لم يتم العثور على مثنها على أي مصاييد من الاسماك مما زاد من شكوك المحققين حول أسباب تواجدها بالسواحل المغربية .

السفينة الموقوفة، كشفت إعترافات طاقمها ، أنها انطلقت من المياه الاقليمية الموريتانية في إتجاه جزر ” لاس بالماس”، فيما كشفت مصادر متطابقة ل ” هبة بريس” أن السفينة لا تتوفر على أي وثيقة ثبوثية ، و قد تكون ضحية عملية سرقة، فيما اعتبرت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بسفينة تنشط في الصيد الممنوع وغير المشروع بسواحل الدول الإفريقية، لاسيما وأن عددا كبيرا من الدول الساحلية، لازالت غير قادرة على حماية سواحلها. بل تجهل حدودها البحرية. وهي كلها فرضيات، تفرعت بشأنها الآراء حتى في أوساط السلطات المختصة، في إنتظار ما ستحمله نهاية التحقيقات التي تم فتحها في النازلة .

وأشارت المصادر ذاتها إلى ”أن عملية البحث والتحقيق قد تطول، إذ من المنتظر أن يتم إستنطاق طاقم السفينة والتدقيق أيضا في مجموعة من المعطيات التقنية المرتبطة بمكونات السفينة وحمولتها، من أغدية ومياه ومحروقات، وتتبع مسارها وربط الإتصال بدول مجاورة في إتجاه جنوب الصحراء، لاسيما وأن ربان السفينة أكد للسلطات المغربية أنه كان في طريقه للجزر المحتلة ، غير أن السرعة الجنونية التي كان يقود بها، ومضايقته لسفن الصيد المغربية، وقبل ذلك تواجده بالمصايد المغربية من دون ترخيص، كلها معطيات تقول أشياء أخرى، حسب ذات المصادر.

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