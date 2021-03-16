تعليق رسمي للسلطات المغربية حول قرار الجزائر الاستلاء على أراضي فلاحين مغاربة
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السلطات المغربية تُعلق حول قرار الجزائر الإستلاء على أراضي فلاحين مغاربة

منذ 18 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

عقد عامل إقليم فجيج يومه الثلاثاء 16 مارس 2021 لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة “العرجة” بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية “أولاد سليمان” ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي “العرجة” على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.

وفي مستهل تدخله، أشار عامل إقليم فجيج إلى أن هذا اللقاء يخصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم فجيج مع ممثلي الجماعة السلالية “أولاد سليمان” ومستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بمنطقة “العرجة”.

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تعليق واحد

  1. هناك مسالة يجب معرفتها هو أن جنرالات الحركا يتصرفون بألأفكار الهيتليرية ولهاذا أرسلو تبون الى المانيا لمدة طويلة لكي يبحث في أرشيف افكار هيتلير اخرى الفاشية وقد أتى بها وخاصة فيما يتعلق بكيفية طروق الإعتداءات والنهب والقمع والقتل الجماعي والإختفاءات القصرية…..

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