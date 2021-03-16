الوداد الرياضي يعود بتعادل ثمين من ميدان حوريا كوناكري
جماهير الوداد البيضاوي

الوداد الرياضي يعود بتعادل ثمين من ميدان حوريا كوناكري

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ رياضة

نجح فريق الوداد الرياضي من انتزاع تعادل ثمين من ميدان مضيفه حوريا كوناكري الغيني ( 0-0 ) ، في المباراة التي جمعتهما عشية اليوم الثلاثاء على ارضية ملعب لاسنانا كونتي ، برسم الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة، من مسابقة عصبة الأبطال الافريقية ،ليحسم رسميا تأهله الى دور الربع ،مستغلا نتيجة التعادل السلبي التي حسمت اللقاء الذي جمع بين كايزر شيفس الجنوب إفريقي و بيترو أتلتيكو الأنغولي .

و عقب هذه النتيجة عزز فريق الوداد الرياضي زعامته لهذه المجموعة برصيد 10 نقاط متبوعا بحوريا كوناكري الغيني وكايزر شيفس الجنوب إفريقي بخمس نقاط، فيما يحتل بيترو أتلتيكو الأنغولي المركز الأخير بنقطة واحدة .

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