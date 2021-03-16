hألمانيا.. مقتل ثلاثة أشخاص
الصورة تعبيرية

ألمانيا.. مقتل ثلاثة أشخاص في حادث سير غامض الأسباب

منذ 42 دقيقة
0

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص بدهس سيارة تجمعا في حادث سير بمدينة لايبتسيغ شرقي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن امرأة توفيت في أحد المستشفيات متأثرة بإصاباتها وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.

وكان سائق سيارة دهس مجموعة من المارة بالقرب من محطة ترام، ما أدى إلى مقتل امرأة (85 عاما) ورجل (80 عاما) في مكان الحادث.

وحسب المعلومات المتاحة حتى ظهر اليوم، فإن المفترض أن الواقعة حادث سير، حيث قال أولاف هوبه المتحدث باسم الشرطة: “لا تتوفر أدلة أخرى في الوقت الراهن”.

وأضاف: “هناك إفادات من شهود عيان والسائق ونظرا لأن هذه الإفادات مختلفة عن بعضها البعض بشكل كبير فإنه يجب انتظار التحقيقات”.

وأثبتت الاختبارات خلو دم السائق (50 عاما)، من آثار الكحول والمخدرات، غير أنه لا يزال من غير الواضح بعد سبب الحادث علما أن المتحدث باسم الشرطة صرح بأنه يتم التحقيق مع السائق بسبب “حادث سير له صلة بقتل غير متعمد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منظمة إغاثية: إرهابيون يقطعون رؤوس الأطفال في موزمبيق

منظمة إغاثية: إرهابيون يقطعون رؤوس الأطفال في موزمبيق

منذ 20 دقيقة
Photo of مظاهرات جديدة للحراك الطلابي في الجزائر

مظاهرات جديدة للحراك الطلابي في الجزائر

منذ 31 دقيقة
Photo of السويد ولاتفيا تعلنان تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

السويد ولاتفيا تعلنان تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 9 ساعات
Photo of الصحة الفرنسية : ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بالبلاد

الصحة الفرنسية : ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا…

منذ 10 ساعات
Photo of الجزائر تسجل هزتين أرضيتين متتاليتين

الجزائر تسجل هزتين أرضيتين متتاليتين

منذ 10 ساعات
Photo of الصحة العالمية: إصابات كورونا عالميا زادت 11% في أسبوع

الصحة العالمية: إصابات كورونا عالميا زادت 11% في أسبوع

منذ 20 ساعة
Photo of هنغاريا.. احتجاجات مناهضة للإغلاق

هنغاريا.. احتجاجات مناهضة للإغلاق

منذ 21 ساعة
Photo of وفاة ملك شعب الزولو ” غودويل زويليتيني” المثير للجدل والفضائح

وفاة ملك شعب الزولو ” غودويل زويليتيني” المثير للجدل…

منذ 22 ساعة
Photo of رجة أرضية تهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

رجة أرضية تهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

منذ 22 ساعة
Photo of الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص دهسا

الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص دهسا

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق