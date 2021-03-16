أكادير : ملحقي الإدارة و الاقتصاد والتربويين يصعدون في وجه وزارة ” أمزازي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية الجهوية لجهة سوس ماسة ، كافة فروعها الإقليمية الى المشاركة الفعالة في الاضراب الوطني يوم الخميس 25 مارس الجاري، والاعتصام أمام الاكاديمية الجهوية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال

وتأتي الوقفة بحسب بلاغ التنسيقية التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، على اثر الحيف الكبير و النسيان و التهميش الذي يعاني منه الملحقات و الملحقون محليا ، جهويا و مركزيا ، و لا مبالاة الوزارة لمطالبهم المشروعة ، مما عجل الى إنعقادجمع عام لفئتي الملحقين التربويين و ملحقي الإدارة و الاقتصاد جهة سوس ماسة يوم السبت الماضي، معبرين من خلاله عن تأسفهم لما آل إليه الحوار القطاعي من تغييب لملفهم رغم ما تقدمه هذه الفئة من خدمات وما تتحمله من أعباء بدون تعويضات نظامية على غرار باقي الأطر الإدارية الأخرى .

وبعد استحضارهم لتطورات الملف المطلبي وأجواء الاستياء والتذمر التي تسود أوساط الملحقات و الملحقين جراء الإقصاء و التهميش الذي تعرفه هذه الفئة داخل المنظومة التعليمية و عدم إنصافها من طرف وزارة التربية الوطنية وتجاهل مطالبها المشروعة و المتمثلة في :

– تغيير الاطار الى متصرف تربوي أو ممون كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقات و الملحقين إداريا وماليا ويفتح أفاق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات .

– ضم ملف الملحقات و الملحقين لملف الإدارة التربوية،ومعالجتهما سويا في أفق إصدار نظام أساسي شامل مدمج وموحد ،

– فتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين .

– الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بلا قيد أو تمييز .

– تخفيف الأعباء بإلغاء المذكرة الوزارية 714/20 .

– فتح باب المشاركة لشغل مناصب المسؤولية على قاعدة الكفاءة الإدارية والعلمية .

وجراء هذه الوضعية دعت التنسيقية الجهوية تدعو كافة الملحقات و الملحقين إلى الرفع من وتيرة التعبئة ورص الصفوف واتخاذ الحيطة

و الحذر من كل اساليب التضليل والتشويش استعدادا لتنفيذ البرنامج النضالي و الذي تم تسطيره كما يلي :

– المشاركة المكتفة في الإضراب الوطني يوم الخميس 25 مارس الجاري ، مع الاحتجاج أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين مرفوقا باعتصام ابتداء من الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة زوالا .

– حمل الشارة في مقرات العمل يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، من دون ممارسة أية مهمة طيلة اليوم .

– تأسيس تنسيقيات إقليمية مع الرفع من وثيرة التعبئة من اجل إنجاح هذه الخطوات النضالية .

– استعدادها وعزمها الأكيد على خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، و تدعو كافة الملحقات و الملحقين إلى الوحدة و رص الصفوف .

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