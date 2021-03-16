ولاية الدار البيضاء تستبق رمضان لضبط أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

على بعد حوالي أربعة أسابيع تقريبا من شهر رمضان الفضيل، سارعت المصالح المختصة بولاية جهة الدار البيضاء سطات لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مهنيي مجموعة من القطاعات لضبط الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين.

و تروم السلطات الولائية من خلال هاته الاجتماعات تفادي المضاربة في الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية التي يكثر عليها الإقبال في رمضان، فضلا على ضمان تموين السوق بكل ما يلزم و بالتالي تأمين العرض مقارنة بقيمة الطلب.

الاجتماعات التي عقدت بمقر ولاية الدار البيضاء طيلة الأيام الأخيرة أعقبتها مراسلات لعدد من ممثلي القطاعات المعنية تتضمن معايير و شروط خاصة بتحديد و ضبط الأسعار تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطنين و كذا وفرة المواد الغذائية بالسوق.

هاته الخطوة من شأنها تجنيب المستهلكين الارتفاع الذي تشهده عادة بعض المنتوجات في رمضان كالبيض و اللحوم و الأسماك و بعض الخضراوات و الفواكه و التمور، و هي الخطوة الاستباقية التي استحسنتها مجموعة من جمعيات حماية المستهلكين.

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