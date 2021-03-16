وزارة المصلي في مأزق و130 إطار بدون أجرة لخمسة أشهر ” فيديو”

طارق عبلا_ هبة بريس

منذ ما يقارب خمسة أشهر، لازال العديد من الأطر التربوية والإدارية بمؤسسة الأطفال المعاقين ذهنيا بمدينة الدار البيضاء بدون أجرة في زمن الجائحة، على الرغم من سيل المراسلات والشكايات التي وضعت على طاولة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية جميلة المصلي.

وقد هدد المتضررون باتخاذ كافة الصيغ النضالية إلى تحقيق أهدافهم المشروعة، حيث تعهدوا بحمل الشارات فور عودتهم من العطلة الربيعية، في انتظار الدخول في خطوات نضالية تصعيدية حتى تحقيق أهدافهم المادية التي كلفتهم الكثير على حساب وضعياتهم الاجتماعية والاسرية.

رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، أكد في تصريح لهبة بريس أن وضعية هؤلاء الأطر الإدارية باتت تشكل عبء كبيرا من شأنه أن يعرقل السير العادي بالمؤسسة بسبب تماطل الوزارة الوصية على القطاع التي أغلقت باب الحوار مع الجمعية على الرغم من مطالبنا الملحة لعقد اجتماع لمعالجة كافة الاشكالات المطروحة.

وحذر المتحدث من الانعكاسات الخطيرة التي قد تنتج عن عدم تسوية الوضعية المادية لمايقارب 130 إطارا إداريا وتربويا الذين يسهرون على رعاية حوالي 500طفل وطفلة يعانون اعاقات ذهنية، مناشدا الوزارة للاسراع في حل المشكل المطروح، مشيرا أن هؤلاء المتضررون بصدد الدخول في محطات تصعيدية قد تشل العمل بهذه المؤسسة.

واستغرب المتحدث صمت وتجاهل الوزيرة المعنية بتدبير القطاع، متسائلا: كيف يعقل أن لا يتم الاجابة على الهاتف من قبل الكتابة الخاصة للوزارة، علما أن دور هؤلاء المسؤولين هو خدمة المواطنين تنفيذا للتعليمات السامية لملك البلاد.

واستعرض المتحدث مختلف المنجزات التي حققتها جمعيته والتي حازت مؤخرا على جائزة في فئة المؤسسات المتوسطة على المستوى العربي والتي منحتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتي اعتبرها المتحدث دليلا قاطعا على الدور الايجابي والمحوري الذي تقوم به جمعيته في رعاية والتكفل بهذا النوع من الاطفال من ذوي الاحتياجات، مشددا على ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار الجاد ومعالجة كافة المشاكل العالقة وفق مقاربة تشاركية.

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