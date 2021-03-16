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“وسيط المملكة”: 482 تظلم من مغاربة الخارج خلال سنة 2019

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس

توصلت مؤسسة وسيط المملكة بـ482 تظلما وشكاية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال سنة 2019.

وقال الإملاحي الشاعر، إطار بمصلحة الدراسات والتتبع والتحليل بمؤسسة وسيط المملكة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء تواصلي مع مغاربة الكوت ديفوار نظم نهاية الأسبوع المنصرم بأبيدجان بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ، إنه ” في سنة 2019 توصلت مؤسسة وسيط المملكة بما مجموعه 482 تظلما وشكاية ضمنها 247 تظلم يندرج ضمن اختصاص المؤسسة و235 شكاية لا تندرج ضمن اختصاصها “.

وأوضح أن هذه التظلمات قدمها مواطنون مغاربة مقيمون في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وجزر الموريس وهنغاريا وليبيا وموريتانيا ومصر وسوريا والسنغال وغامبيا.

وأضاف أن الأمر يتعلق ب 120 تظلما متعلقة بقضايا ذات طبيعة إدارية ، و76 تظلما بشأن قضايا ذات طبيعة عقارية ، و35 تظلما بشأن قضايا مالية ، فيما بلغ عدد الشكايات المتعلقة بتنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة 14.

وأشار إلى أن هذه التظلمات والشكايات وجهت إلى مؤسسة وسيط المملكة عبر البريد الإلكتروني من خلال التمثيليات الدبلوماسية للمغرب عبر المنصة الإلكترونية لتقديم التظلمات عن بعد أو بشكل مباشر.

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