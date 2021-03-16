أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص المخدرة

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 15 مارس 2021، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 36 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 2879 وحدة من المؤثرات العقلية، مكونة من 2399 قرص طبي مخدر و480 قرص إكستازي، علاوة على هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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