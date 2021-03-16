عادل هاشم

وفاة الفنان المصري عادل هاشم

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هبة بريس : القسم الفني

غادر الى دار البقاء، صباح اليوم الثلاثاء، الممثل المصري القدير عادل هاشم، عن عمر ناهز 82 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها على موقع “فايسبوك”، وفاة الفنان المصري، لافتة إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الراحل عصر اليوم بمسجد السيدة نفيسة في العاصمة القاهرة.

و مثل هاشم في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما تولى قيد حياته عدة مناصب بارزة في هيئة المسرح المصري، وقام بإخراج عدة مسرحيات، أبرزها “البهلوان”، و”الفرافير”، ومجنون ليلى”.

و قدم في السينما المصرية العديد من الأفلام، أبرزها “عفريت النهار”، و”ناصر 56″، و”ساعتان من الرعب”، و”حرب أطاليا”، و”بلية ودماغه العالية”، و”الطاووس”، و”ترويض الرجل”، و”سوق النساء”، وغيرها.

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