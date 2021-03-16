الأوقاف تستعد لتغييرات جذرية في مختلف المؤسسات التابعة لها
ع اللطيف بركة : هبة بريس
كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، مقبلة على تغييرات جدرية في مختلف المؤسسات المشرفة على تدبير الحقل الديني بالمملكة .
وأضافت مصادرنا، أن هذه القرارات بإعادة الانتشار المزمع إتخادها مباشرة في الاشهر القليلة القادمة، ستهم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس الاعلى للعلماء، وجل المديريات الجهوية والاقليمية للاوقاف والنظارات .
وجوه دينية جديدة تنتظر أن تسند لها المهام لتضخ نفسا جديدا في الحقل الديني المغربي من أجل إبعاد كل التيارات الدينية عن إستغلاله لتوجهاتها ومصالحها .
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تعليق واحد
اذا اسندت المهام الى غير اهلها فانتظر الساعة،
المساجد سلملى بالمخبرين، و الوجوه الجديدة المجموعة تجديد الخطاب الديني هههههه هل هم مسلمون اصلا؟!!!!