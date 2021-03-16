بسبب الكارثة البيئية بواد أبي رقراق.. عزاوي تجر الرباح للبرلمان

هبة بريس – الرباط

وضعت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، سؤالا كتابيا موجها لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بخصوص موضوع تلوث ملحوظ على مستوى وادي أبي رقراق.

وقالت عزاوي في سؤالها الموجه للرباح: “لوحظ بروز موجة تلوث كبيرة تدفقت على وادي أبو رقراق الفاصل بين مدينتي الرباط وسلا والذي نتج عنه انبعاث رائحة جد كريهة وتغير في لون مياه الوادي.”

وأضافت عزاوي، أن مصدر التلوث يرجح هو مطرح أم عزة، الذي تسربت منه عصارة الأزبال التي كانت مخزنة به منذ سنوات، متسائلة عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لمعالجة هذا المشكل البيئي.

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