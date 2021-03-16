أكادير : إختفاء مبلغ 63 مليون يضع ” سانديك” في قفص الاتهام

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توصلت ” هبة بريس” بملف يضم عدد من نسخ تقارير مالية ومحاسباتية من خبير محلف معين من طرف المحكمة الابتداىية بأكادير، يفيد إختفاء أزيد من 63 مليون سنتيم، من ميزانية اتحاد الملاكين المشتركين لإقامة ” بيتي سكن” بحي المحمدي .

خبرة محاسباتية وضعت رئيس السانديك في ” قفص الاتهام” بعد عدم إدلاءه بما يفيد صرف هذا المبلغ المالي، والتي اشارت بخصوصه ” الخبرة” انه بعد فحص البيانات المدلى بها على المدعى عليه، إستنادا على التقارير السنوية الممتدة من سنة 2013 الى الى 2016، اكتشف ان بعضها لا يحمل أي تأشير او توقيع.

وقالت مصادر الجريدة من منخرطي السانديك لإقامة ” بيتي سكن” القاطنين بالعمارات السكنية ( 22. 23 . 24 .25 .26 .27 و 33 )، أن مطالبهم بالحصول على التقارير المالية ومناقشة شقها المرتبط بالمداخيل و المصاريف، كان دائما يقابله الرفض من طرف رئيس السانديك، وهو ما دفعهم الى طلب خبرة إفتحاص من المحكمة الابتدائية التي عينت خبير محلف قام بإنجاز الخبرة وخلصت الى عدم وجود مبلغ مالي يزيد عن 63 مليون سنتيم.

ومن المرتقب أن تتقدم ساكنة المركب السكني ” بيتي” بشكاية للوكيل العام للملك، بعد امتناع “السانديك” عن مدهم بالتقرير المالي للإقامة لتجديد مكتبهم، ومعرفة مصير المبلغ المختفي .

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