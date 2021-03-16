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استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل شهر أبريل المقبل

منذ ساعتين
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هبة بريس

كشف ديفيد غوفرين، القائم بالأعمال بمكتب الإتصال الإسرائيلي بالمغرب، أنه يتوقع أن تستأنف الرحلات الجوية بين المغرب و إسرائيل شهر أبريل المقبل.

وذكر غوفرين، في تصريح لوكالة رويترز، أن عددا كبيراً من السياح الإسرائيليين سيتدفقون على المغرب بعد استئناف الرحلات الجوية.

وأضاف أن المكتب الوطني للسياحة أطلق دراسة تتمحور حول جذب السياح من إسرائيل.

هذا ويشار الى أن وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي توقعت أن يزور المغرب 200 ألف سائح إسرائيلي في العام 2021 .

وفي تصريح سابق لقناة “كان” الإسرائيلية، قالت العلوي: إن “عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفا إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، في العام 2021 المقبل”.

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