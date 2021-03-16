طقس الثلاثاء .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السهول والسواحل الشمالية والوسطى حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية، مع ظهور سحب أخرى منخفضة وكثيفة فوق غرب الواجهة المتوسطية والريف ومع نزول أمطار جد خفيفة محليا.

وسيلاحظ مرور سحب عابرة كثيفة مرفوقة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، كما سيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الشرق بجنوب البلاد، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية أو متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و09 درجات بكل من الريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و17 درجة بجنوب المملكة، وما بين 08 و13 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالأطلس وغرب الساحل المتوسطي، وما بين 17 و22 درجة بكل الريف، والمنطقة الشرقية، ووالماس وجوار السواحل، وما بين 22 و29 درجة بكل من اللوكوس، والسايس، وسهول تادلة، والرحامنة والسفو ح الجنوبية الشرقية، وما بين 28 و33 درجة بداخل منطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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