الصحة العالمية: إصابات كورونا عالميا زادت 11% في أسبوع
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الصحة العالمية: إصابات كورونا عالميا زادت 11% في أسبوع

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ وكالات

قالت ماريا فان كريكوف خبيرة الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية إن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11 في المئة في إصابات فيروس كورونا حول العالم.

وأضافت في مؤتمر صحفي: “شهدنا الأسبوع الماضي زيادة نسبتها 11 في المئة في انتقال العدوى في أنحاء العالم. هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا”.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم بلغ 120,628,225، وإجمالي الوفيات 2,668,439.

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