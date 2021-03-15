وفاة ملك شعب الزولو ” غودويل زويليتيني” المثير للجدل والفضائح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توفي قبل يومين ” غودويل زويليتيني” ملك شعب الزولو والشخصية المثيرة للجدل في جنوب إفريقيا، عن 72 عاما، وفق ما أعلن مكتبه، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى بسبب مضاعفات متصلة أساسا بمرض السكري.

وقال مكتبه في بيان “ببالغ الحزن ننعي للأمة وفاة صاحب الجلالة الملك”، مضيفا “صحة جلالته تدهورت بصورة مأسوية خلال وجوده في المستشفى وتوفي في ساعات الصباح الأولى”.

ملك الزولو لم تكن في يده أي سلطة فعلية في جنوب إفريقيا، لكنه كان يتمتع بنفوذ كبير على حوالي 11 مليون شخص من شعب زولو، والتي تعتبر أكبر مجموعة إتنية في البلاد، وتركز دور الملك على الجانب الروحي.

خلال حكم استمر نصف قرن، أثار غودويل زويليتيني الكثير من الفضائح، من خلال إطلاقه على سبيل المثال مهرجانا للفتيات العذارى أو عندما وصف المهاجرين الأفارقة بأنهم “نمل” و”قمل”، ما أجج هجمات معادية للأجانب في البلاد.

وأطلق، مؤخرا، تصريحات مؤيدة لأشكال العقاب الجسدي بحجة أنها تساعد التلامذة على تحسين أدائهم الدراسي، كما قال إن المثلية الجنسية “غير مقبولة”.

وكان زويليتيني، وهو مالك لأراض شاسعة المساحة، قد اعتلى العرش في سن الثالثة والعشرين خلال نظام الفصل العنصري سنة 1971 بعد وفاة والده.

وفي جنوب إفريقيا، يحظى الملوك التقليديون باعتراف دستوري ويؤدون دورا رمزيا قويا في أحيان كثيرة.

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