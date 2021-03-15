رجة أرضية تهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

هبة بريس

هزت رجة أرضية المباني في العاصمة اليابانية طوكيو عند حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت غرينتش)، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال موقع قناة “NHK” اليابانية إن قوة الهزة الأرضية في محافظة إيباراكي الجنوبية بلغت 4 درجات على سلم ريختر.

وأشارت إلى أنه لوحظت هزات بقوة درجة ودرجتين على مساحة واسعة من شيزوكا إلى توهوكو.

ووفقا لملاحظات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من محافظة إيباراكي، وبلغ عمق مركز الهزة 50 كيلومترا.

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