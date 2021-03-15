تارودانت : جريمة بيئية ..تدفق المياه العادمة لسبت الكردان بواد سوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حصلت ” هبة بريس” على شريط فيديو وصور تظهر تدفق المئات من الامتار المكعبة من المياه العادمة، حتى حدود اليوم الاثنين 15 مارس الجاري” من المياه العادمة القادمة من الجماعة الترابية سبت الكردان بإقليم تارودانت ، نحو مزارع الفلاحين بجماعتي زاوية سيدي الطاهر وسيدي احماد اوعمر بوادي سوس، والتي تم ضخها بواسطة قناة على إمتداد 15 كيلومتر .

المياه العادمة القادمة من الجماعة الترابية ” سبت الكردان” لم تخضع لأي معالجة أو تصفية، كما تمت الاشارة له في دفتر التحملات الخاص بمشروع التطهير السائل لمشروع الجماعة الترابية سبت الكردان، والذي يشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتارودانت، الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ودولة ألمانيا، والبنك الاوروبي للاستثمار، والاتحاد الاوروبي وبلدية الكردان، كما هو مدرج في بطاقة المشروع التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخة منها .

ساكنة الجماعات الترابية بمحاداة وادي سوس، عبرت عن تذمرها من هذا العمل الاجرامي للبيئة الذي يهدد التنوع البيولوجي بالمنطقة .

الوضعية الحالية بضفاف واد سوس، انبعاث الروائح الكريهة وما تنتجه من حشرات باتت تؤرق راحة الساكنة .

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