تلقيح كورونا
الصورة من الارشيف

خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من14 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الخميس 4210770شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 14541.شخص .

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 1767472

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

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