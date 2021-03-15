إيرلندا تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا"
لقاح "أسترازينيكا"

فرنسا وإيطاليا وألمانيا تعلن تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أعلنت فرنسا وإيطاليا وألمانيا اليوم الاثنين تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” الأمريكية السويدية المضاد لفيروس كورونا على أراضيهما.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في باريس، أن القرار بشأن تعليق استخدام اللقاح المذكور تم اتخاذه “بناء على توصية وزير الصحة كإجراء احترازي، وأملا في إمكانية استئنافه بسرعة إذا سمح رأي وكالة الأدوية الأوروبية بذلك”.

وأشار ماكرون إلى أن قرار التعليق سيبقى ساريا حتى إدلاء الوكالة برأيها بشأن اللقاح المذكور في النصف الثاني من يوم الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أنها قررت “حظر استخدام لقاح “أسترازينيكا” في البلاد كإجراء احترازي مؤقت حتى إشعار من وكالة الأدوية الأوروبية.

وأشارت Aifa إلى أن القرار تم اتخاذه “بالتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذتها الدول الأوروبية الأخرى.

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