حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
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الحكومة تمدد حظر التجول الليلي و”الإغلاق المبكر” لأسبوعين إضافيين

منذ ساعتين
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هبة بريس

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 على الساعة التاسعة ليلا.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

كما يأتي هذا القرار، وفق البلاغ، على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

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‫4 تعليقات

  1. اودي راينا هو رايكم الله يجيب غير الصحة والسلامة سلك هههه

  3. قهرتونا ديما سلالات الجديدة فين واصلين بكذوبكم

  4. اودياشمن شي.سلالة الله يهديكم غير خرجواليها كود رآه بشار ماشي.داير كرون

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