لإجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب.. إسبانيا تنظم رحلة بحرية استثنائية

هبة بريس

أعلنت سفارة إسبانيا بالمغرب عن تنظيمها رحلة بحرية يوم الجمعة المقبل، لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب بسبب جائحة “كورونا”.

وحسب بلاغ للسفارة الإسبانية، فإن الرحلة البحرية التي ستضطلع بها شركة « Balearia » ستربط بين مينائي طنجة المتوسط والخزيرات يوم الجمعة 19 مارس 2021.

وتهم عملية الترحيل التي تشرف عليها سفارة مدريد بالرباط، المواطنين الإسبان والمقيمين منهم الحاصلين على تأشيرات الدراسة أو التجمع العائلي.

وستكون الرحلة الاستثنائية مفتوحة للمسافرين بسيارات أو بدونها سواء المرقمة في أوروبا أو المحسوبة على البعثة القنصلية المعتمدة في المغرب أو الشركاء التقنيين والماليين ممن يضطلعون بمهام في المملكة. وفق المصدر ذاته

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7