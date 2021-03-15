المحكمة تبرئ الفنانة نجاة الوافي و المخرج سعيد خلاف من تهمة الخيانة الزوجية
نجلاء مزيان : هبة بريس
بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها قضية الخيانة الزوجية التي كان بطلاها كل من الفنانة نجاة الوافي و المخرج سعيد خلاف، و بعد الكثير من اللغط و القيل و القال الذي طال سمعتهما و أثر بشكل رهيب على حياتهما الخاصة و المهنية، المحكمة تقضي ببرائتهما من المنسوب إليهما.
و قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يومه الاثنين 15 مارس 2021 في الملف الجنحي العادي عدد 9161/2104/2019 والمتابع فيه كل من المخرج سعيد خلاف و الممثلة نجاة الوافي بجنحة الخيانة الزوجية بالبراءة من المنسوب اليهما وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
و في اتصال ربطه طاقم هبة بريس بالمخرج المغربي سعيد خلاف ، أكد الأخير على أنه لم يشك و لو لوهلة في نزاهة القضاء المغربي، مضيفا أنه كان على ثقة بأنها مسألة وقت فقط لكي تظهر الحقيقة لعموم المغاربه.
و عن شعوره، أعرب المخرج المغربي عن سعادته و حزنه في نفس الوقت كونها لم تكن تجربة سهلة عليه، فقد كان لها الوقع السيء على حياته الشخصية و كذا العملية اللتان تدمرتا بسبب تهمة باطلة على حد تعبيره.
و عن نجاة الوافي، كشف خلاف أن أثر القضية كان كبير عليها فهي لم تستطع تحمل اتهامها و تشويه سمعتها الأمر الذي تسبب لها في الدخول في إكتئاب حاد كانت له عواقب وخيمة على حياتها.
و الجدير بالذكر أن قضية الخيانة الزوجية خلقت في حينها جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى كما كانت مادة اعلامية دسمة تم تناولها من طرف المنابر الإعلامية المغربية و العربية.
2 تعليقات
يا للعجب عن أي براءة تتكلم أيها المخرج العبقري براءة الارض ام براءة السماء ومتى كان الاختلاء بامرأة متزوجة والمبيت معها ليلا وبدون شهود مباح عجبي!!!!!!!!!!
الشعور بالراحة النفسية لا يرتبط اجبارا بما نطقت به المحكمة لأن الخيانة صعب اثباتها من منظور قانوني صرف لكن الطمأنينة تنبثق من براءة الشخص الداخلية وخلو ضميره من التأنيب