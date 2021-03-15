ديفيد غوفرين - رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط: عبق التاريخ يفوح من المغرب

منذ 26 ثانية
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هبة بريس – الرباط

عبر رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، عن إعجابه بالحدائق والمساحان الخضراء بمدينتي الرباط وسلا.

وقال غوفرين في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” :”قضيت وقتا جميلا بإحدى المنتزهات بالعاصمة الرباط. الشجر، والهواء النقي، والمساحات الخضراء ليست مجرد رفاهية، بل واحدة من علامات التحضر.

وأضاف غوفرين قائلا :”المغرب يولي اهتماما كبيرا بالبيئة، والزراعة، والأمن المائي، وإسرائيل حريصة على تعزيز شراكاتنا مع المغرب في هذه المجالات”.

وتابع القائم بأعمال المكتب الإسرائيلي بالرباط قائلا :”زرت اليوم مدينة سلا التاريخية وتوقفت بمنتزه الحدائق العجيبة ببوقنادل، اكتشفت أن هذا المنتزه هو أثر تاريخي أنشأه مهندس فلاحي فرنسي سنة 1949 لتصدير النباتات الاستوائية وفي 1961 فتح للعموم ومنذ 2005 وهو يحظى بعناية الأميرة الجليلة للا حسناء،”قبل أن يختم تغريدته بالقول:”عبق التاريخ يفوح من المغرب”.

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