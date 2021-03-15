وهبي: “الأحزاب ليست في ملكية أحد وتعرضي كشخصية عمومية للانتقاد أمر عادي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة أن تعرضه للانتقادات خاصة في الأسابيع الأخيرة هو أمر طبيعي و عادي مادام شخصية عمومية.

و أضاف الأمين العام لحزب الجرار أن الانتقادات أمر عادي جدا خاصة أنه يعتبر نفسه شخصية عمومية و إلى جانب وظيفته كمحام فهو المسؤول الأول عن ثاني حزب في المغرب حسب ما أفرزته صناديق آخر استحقاق انتخابي.

و شدد وهبي على أن الانتقادات التي تعرض لها بخصوص دفاعه المستميث عن إلغاء اللائحة الوطنية للشباب و كذا موقفه من طريقة احتساب القاسم الانتخابي و العتبة و عدد من بنود القوانين التنظيمية للانتخابات لن تغير من قناعاته الراسخة و دفاعه الدائم عن الديمقراطية.

من جهة ثانية، أكد عبد اللطيف وهبي أن الأحزاب ليست في ملكية أي أحد و هي للمغاربة جميعا بمختلف أطيافهم و مشاربهم، مضيفا أن العملية السياسية ببلادنا يجب أن تتطور من خلال منح الفرصة لكل الأحزاب بما فيها الصغيرة لخدمة المسار الديمقراطي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0