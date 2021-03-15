*عبد اللطيف وهبي

وهبي: “الأحزاب ليست في ملكية أحد وتعرضي كشخصية عمومية للانتقاد أمر عادي”

منذ 51 دقيقة
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة أن تعرضه للانتقادات خاصة في الأسابيع الأخيرة هو أمر طبيعي و عادي مادام شخصية عمومية.

و أضاف الأمين العام لحزب الجرار أن الانتقادات أمر عادي جدا خاصة أنه يعتبر نفسه شخصية عمومية و إلى جانب وظيفته كمحام فهو المسؤول الأول عن ثاني حزب في المغرب حسب ما أفرزته صناديق آخر استحقاق انتخابي.

و شدد وهبي على أن الانتقادات التي تعرض لها بخصوص دفاعه المستميث عن إلغاء اللائحة الوطنية للشباب و كذا موقفه من طريقة احتساب القاسم الانتخابي و العتبة و عدد من بنود القوانين التنظيمية للانتخابات لن تغير من قناعاته الراسخة و دفاعه الدائم عن الديمقراطية.

من جهة ثانية، أكد عبد اللطيف وهبي أن الأحزاب ليست في ملكية أي أحد و هي للمغاربة جميعا بمختلف أطيافهم و مشاربهم، مضيفا أن العملية السياسية ببلادنا يجب أن تتطور من خلال منح الفرصة لكل الأحزاب بما فيها الصغيرة لخدمة المسار الديمقراطي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد تمرد الراضي وبعض القيادات.. الحصان الدستوري يستعيد صحوته ويطوي خلافاته

بعد تمرد الراضي وبعض القيادات.. الحصان الدستوري يستعيد صحوته…

منذ ساعتين
Photo of زوجة أسامة الحسني المغربية تتساءل: أين زوجي?

زوجة أسامة الحسني المغربية تتساءل: أين زوجي?

منذ ساعتين
Photo of حزب الاستقلال بالصحراء يستقطب وجوه جديدة في صفوفه

حزب الاستقلال بالصحراء يستقطب وجوه جديدة في صفوفه

منذ 14 ساعة
Photo of تارودانت : إستقالة قياديين من ال ” بيجيدي” وسط هزات تنظيمية

تارودانت : إستقالة قياديين من ال ” بيجيدي” وسط…

منذ 16 ساعة
Photo of الأحرار :”البيجيدي” يختزل الديمقراطية في القاسم الانتخابي

الأحرار :”البيجيدي” يختزل الديمقراطية في القاسم الانتخابي

منذ يوم واحد
Photo of المرابط :”وجود تيارات داخل البيجيدي لاينكره إلا جاحد”

المرابط :”وجود تيارات داخل البيجيدي لاينكره إلا جاحد”

منذ يومين
Photo of العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب واللوبيات المتضررة”

العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب…

منذ يومين
Photo of المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور” الروسية

المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور”…

منذ يومين
Photo of رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك في التصدي لجائحة كورونا

رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك…

منذ يومين
Photo of الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم

الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق