المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية نحو عدد من الدول

هبة بريس

قررت السلطات تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى عدد من الدول بسبل كورونا المتحورة إلى غاية 10 أبريل.

و تقرر تمديد تعليق الرحلات من والى كل من لبلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وتركيا ، وكذلك بولندا والنرويج وفنلندا واليونان ولبنان والكويت.

وفي هذا الصدد، أكد بيان للشركة العربية للطيران استمرار هذا التعليق ، من خلال تمديد تعليق رحلات الشركة، لافتة إلى أنها ستطلع المسافرين المحتملين على اخر الآخبار بعد 15 يوما بناء على الحالة الوبائية.

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