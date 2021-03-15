بعد تمرد الراضي وبعض القيادات.. الحصان الدستوري يستعيد صحوته ويطوي خلافاته

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نجح بعض القادة البارزين داخل حزب الاتحاد الدستوري في تذويب الخلافات و رأب الصدع بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها البيت الداخلي لحزب الحصان.

و بفضل وساطة عدد من قياديي حزب الاتحاد الدستوري، يقودهم عضو المكتب السياسي محمد جودار، تم تقريب وجهات النظر و الصلح بين إدريس الراضي و عدد من الغاضبين على الأمانة العامة للحزب.

و حسب مصادر مطلعة، فبعد نقاشات عميقة و ماراتونية، تمكن جودار من إقناع إدريس الراضي و عدد من القياديين بالحزب الذين تمردوا مؤخرا على الأمانة العامة بتذويب الخلافات لما فيه مصلحة الحزب خاصة في هاته الظرفية الراهنة التي تتطلب تظافر جهود الجميع لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة.

و موازاة مع ذلك، عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري برئاسة محمد ساجد الأمين العام اجتماعا هاما حضره غالبية الأعضاء و منهم أولئك الذين انضموا لحلف إدريس الراضي سلفا.

و خلال هذا الاجتماع، تم الحسم في مسألة توقيت المؤتمر الوطني الخاص بالحزب و ذلك يإجماع كافة الأعضاء الذين آثروا تغليب مصلحة الحزب على كل شيء من خلال توحدهم و وضع كل الخلافات جانبا.

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