محمد ساجد وادريس الراضي

بعد تمرد الراضي وبعض القيادات.. الحصان الدستوري يستعيد صحوته ويطوي خلافاته

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نجح بعض القادة البارزين داخل حزب الاتحاد الدستوري في تذويب الخلافات و رأب الصدع بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها البيت الداخلي لحزب الحصان.

و بفضل وساطة عدد من قياديي حزب الاتحاد الدستوري، يقودهم عضو المكتب السياسي محمد جودار، تم تقريب وجهات النظر و الصلح بين إدريس الراضي و عدد من الغاضبين على الأمانة العامة للحزب.

و حسب مصادر مطلعة، فبعد نقاشات عميقة و ماراتونية، تمكن جودار من إقناع إدريس الراضي و عدد من القياديين بالحزب الذين تمردوا مؤخرا على الأمانة العامة بتذويب الخلافات لما فيه مصلحة الحزب خاصة في هاته الظرفية الراهنة التي تتطلب تظافر جهود الجميع لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة.

و موازاة مع ذلك، عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري برئاسة محمد ساجد الأمين العام اجتماعا هاما حضره غالبية الأعضاء و منهم أولئك الذين انضموا لحلف إدريس الراضي سلفا.

و خلال هذا الاجتماع، تم الحسم في مسألة توقيت المؤتمر الوطني الخاص بالحزب و ذلك يإجماع كافة الأعضاء الذين آثروا تغليب مصلحة الحزب على كل شيء من خلال توحدهم و وضع كل الخلافات جانبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط: عبق التاريخ يفوح من المغرب

رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط: عبق التاريخ يفوح من…

منذ 3 دقائق
Photo of وهبي: “الأحزاب ليست في ملكية أحد وتعرضي كشخصية عمومية للانتقاد أمر عادي”

وهبي: “الأحزاب ليست في ملكية أحد وتعرضي كشخصية عمومية…

منذ 56 دقيقة
Photo of زوجة أسامة الحسني المغربية تتساءل: أين زوجي?

زوجة أسامة الحسني المغربية تتساءل: أين زوجي?

منذ ساعتين
Photo of حزب الاستقلال بالصحراء يستقطب وجوه جديدة في صفوفه

حزب الاستقلال بالصحراء يستقطب وجوه جديدة في صفوفه

منذ 14 ساعة
Photo of تارودانت : إستقالة قياديين من ال ” بيجيدي” وسط هزات تنظيمية

تارودانت : إستقالة قياديين من ال ” بيجيدي” وسط…

منذ 16 ساعة
Photo of الأحرار :”البيجيدي” يختزل الديمقراطية في القاسم الانتخابي

الأحرار :”البيجيدي” يختزل الديمقراطية في القاسم الانتخابي

منذ يوم واحد
Photo of المرابط :”وجود تيارات داخل البيجيدي لاينكره إلا جاحد”

المرابط :”وجود تيارات داخل البيجيدي لاينكره إلا جاحد”

منذ يومين
Photo of العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب واللوبيات المتضررة”

العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب…

منذ يومين
Photo of المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور” الروسية

المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور”…

منذ يومين
Photo of رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك في التصدي لجائحة كورونا

رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق