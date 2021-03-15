هولندا تعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

هبة بريس – وكالات

أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستعلق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري في إجراء احترازي.

وقالت الحكومة في بيان: “بناء على معلومات جديدة، نصحت هيئة الأدوية الهولندية، في إجراء احترازي وبانتظار تحقيق معمق أكثر، بتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا”.

وأضاف البيان: “تم إلغاء أكثر من 43 ألف موعد للتطعيم باللقاح، على خلفية قرار التعليق”.

وأفاد البيان: “هذه الخطوة التي جاءت في أعقاب قرار مماثل اتخذته إيرلندا في وقت سابق من الأحد، تستند إلى تقارير من الدنمارك والنرويج عن آثار جانبية خطيرة محتملة للقاح”.

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