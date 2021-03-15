نزول أمطار أو زخات مطرية
الصورة تعبيرية

طقس الاثنين .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين 15 مارس، تشكل كثل ضبابية محلية خلال الليل والصباح بالسواحل المحيطية وبالمناطق الشمالية وشرق الواجهة المتوسطية، مع تكون سحب منخفضة نسبيا كثيفة بغرب الواجهة المتوسطية وشمال الريف مصحوبة بقطرات مطرية ومن المحتمل برعد في بعض الأحيان.

وستكون السماء أحيانا غائمة فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي مع نزول قطرات مطرية ومن المحتمل رعد في بعض الأحيان، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا في باقي مناطق البلاد. هذا مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شرقية بالبوغاز، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة، وشمالية إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 – و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و09 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 08 و15 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول، وستكون مابين 14 و19 درجة بباقي المناطق.

وستتأرحج درجات الحرارة العليا بين 12 و18 درجة بالأطلس، وما بين 14 و 21 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والسواحل، وما بين 22 و29 درجة بكل من شمال ووسط البلاد والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 28 و 34 درجة بداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا مابين مهدية وطرفاية وسيصبح أحيانا هائجا إلى قوي الهيجان بين الرباط وكاب كير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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