جنود موريتانيين

على الحدود مع المغرب.. الجيش الموريتاني يُعلن عن مناورات عسكرية شمالي البلاد

منذ 13 ساعة
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هبة بريس- وكالات 

أعلن الجيش الموريتاني يوم الأحد، عن إجراء مناورات عسكرية قرب حدود الصحراء المغربية ،في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجيش الوطني ومواءمة وسائله البشرية والمادية.

وأوضح الحيش الموريتاني أن ولاية “تيرس الزمور” ستشهد خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس 2021 مناورات عسكرية تحت اسم “زمور2” بغرض توفير فرصة لتنفيذ وتطبيق مختلف أساليب القتال النمطية وغير النمطية، بالإضافة إلى تشغيل وتجريب مختلف الأسلحة والوسائل البرية والجوية، للرفع من مستوى التنسيق والأداء بين القوات الجوية والوحدات البرية على الأرض وبمشاركة مختلف أنواع الأسلحة.

وكانت موريتانيا قد أنشأت منطقة دفاع “حساسة” شمال البلاد، الأمر الذي سد المنافذ البرية التي تستغلها البوليساريو للوصول إلى المناطق العازلة، وهي منطقة تشكل مطمعا للإرهابين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة.

 

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تعليق واحد

  1. لمادا تحركات الجيش الجزاءري قرب فيكيك في هذه الظروف بالذات ؟ للتغطية على حراك الشعب الجزاءري . عصابة المرادية يريدون تصدير ازمتهم إلى الخارج ، لا تعطوهم الفرصة

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