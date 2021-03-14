حزب الاستقلال بالصحراء يستقطب وجوه جديدة في صفوفه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كما كان متوقعا إلتحق عبد الرحيم بوعيدة الذي سبق طرده من التجمع الوطني للاحرار، صوب حزب الاستقلال رفقة رجل الاعمال محمد سالم لمجيدري، وبهذا يكون حزب علال الفاسي قد إستكمل سيطرته على جل المناطق الجنوبية، إستعدادا للانتخابات المقبلة والتي يطوق فيها الى سيطرته على المراتب الاولى في عدد المقاعد البرلمانية .

وبالرغم من أن مهتمون بالشأن الحزبي بأقاليم الصحراء، إعتبروا أن الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث، هو من أقنع بوعيدة بالالتحاق بصفوف حزب الميزان، غير أن جهات أخرى تشير أن بوعيدة كان يستعد للالتحاق بحزب علال الفاسي ، بعدما إنغلقت أپواب الاحرار في وجه حينما خاض صراعات في زمن تدبيره لمجلس جهة كلميم واد نون ، ولم يجد أحزابا أخرى أكثر حظوظا من حزب الاستقلال ، غير أن أخرون يستبعدون تأثير التحاق بوعيدة على الخارطة السياسية بجهة كلميم واد نون .

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