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استقالة جماعية لرؤساء 6 بلديات بالأردن

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- وكالات

شهدت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، استقالة جماعية لـ 6 رؤساء بلديات من عشيرة بني حسن.

وقالت وكالة “عمون” إن الاستقالة الجماعية جاءت احتجاجا على سياسة الباب المغلق لوزير الإدارة المحلية وغياب التواصل الميداني وبكافة اشكاله.

في سياق آخر، توفي 7 أشخاص نتجية نقص الأكسجين في مستشفى السلط الأردنية من مرضى “كوفيد 19″، وهو ما أدى إلى استقالة وزير الصحة، واعتذار الحكومة عن الحادث، وزيارة الملك عبد الله الثاني للمستشفى أمس السبت.

وأوقف مدعي عام عمان 5 من موظفي مستشفى السلط الحكومي، وأسند تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات، وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأردن “بترا” على “تويتر”، تم توقيف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح.

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