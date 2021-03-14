هبة بريس-

تم اليوم الأحد بالقاهرة، انتخاب المغرب عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات عن منطقة إفريقيا، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للكونفدرالية الإفريقية للدراجات.

وجاء انتخاب المغرب، ممثلا في السيد محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابرتيان، ورئيس الكونفدرالية الافريقية للدراجات المصري وجيه عزام.

وتم خلال أعمال الجمعية أيضا، انتخاب المغربي لحسن خرسي عضوا في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية للدراجات. كما تم بالمناسبة تجديد الثقة في المصري وجيه عزام، رئيسا للكونفدرالية الإفريقية للعبة.

وعبر السيد بلماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن ارتياحه لهذا الإنجاز الهام، الذي يعكس ثقة الاتحادات الإفريقية في المغرب وفي دوره في دعم الرياضة عموما والنهوض بها في مختلف ربوع القارة.

كما استعرض جهود الجامعة الملكية المغربية للدراجات في تقديم الدعم الفني واللوجيستي للدول الإفريقية الشقيقة ووضع ما تزخر به المملكة من امكانيات بشرية ومن خبرة تحت تصرفها، انسجاما مع التوجه الإفريقي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه هنأ رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المغرب على هذا الإنجاز، مبديا ارتياحه للتطور الذي تعرفه الرياضة المغربية عموما بفضل الرعاية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لهذا المجال.

كما عبر عن دعمه لملف ترشيح المغرب لاستضافة بطولة العالم للدراجات لسنة 2025.

وتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية تجديد الثقة في رئيس الكونفيدرالية الإفريقية للدراجات، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبي التصويت الأفارقة لدى الاتحاد الدولي للدراجات.

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