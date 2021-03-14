الداخلة: نفوق دلفين يتجاوز وزنه أربعة أطنان بشاطئ لمخيربب

منذ 26 ثانية
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

شهدت سواحل مدينة الداخلة، حالة فريدة صباح اليوم الاحد 14 مارس 2021، عندما سجلت نفوق حوت غير بعيد عن شاطئ لمخيريب ضواحي المدينة، حيث عثر مواطنون صدفة عليه، ليبلغوا الجهات المختصة التي حضرت لعين المكان.

ويقدر طول الحوت الذي يعد من أضخم أنواع الحيتان، بالخمسة عشرة مترا، فيما يصل وزنه لزهاء اربعة أطنان، إذ تفاجأ المهنيون بنفوقه بالمنطقة، وهم الذين لم يعتادوا مصادفته بسواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

من جانب آخر وفور وصولها، أقدمت السلطات المحلية والجهات المختصة على نقل الحوت النافق، في انتظار التخلص منه طبقا للإجراءات المعمول بها، والمستمدة من القوانين البيئية حفاظا على سلامة وصحة الساكنة.

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