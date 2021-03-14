الصورة تعبيرية

البيضاء…درك الهراويين يطيح بتاجر مخدرات بسَيْفين

منذ 41 دقيقة
0

طارق عبلا_ هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بسرية الهراويين بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من شل حركة مبحوث عنه مسجل خطر ضمن ست مذكرات بحث وطنية بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك بعد مطاردة وصفت بالاحترافية على الرغم من المقاومة الشرسة التي أبداها المشتبه فيه الذي أشهر سيفين اثنين في وجه الدركيين.

وأضافت ذات المصادر أن عملية اعتقال المشتبه فيه جاءت بعد معلومات توصلت بها عناصر الدرك الملكي بالهراويين تفيد أن المشتبه فيه حاول توسيع نشاطه الاجرامي بتراب الدرك الملكي بعد نجاحه في تثبيت النشاط ذاته بالمناطق التابعة لنفوذ الأمن الوطني، حيث تم رصده من قبل العديد من الشباب الغيورين عن منطقة الهراويين الذين قاموا بمحاصرته وربط الاتصال بمصالح الدرك الملكي التي نصبت كمينا محكما لم تفلح معه مقاومة الأخير الذي أشهر سيفيه في وجه الدركيين.

هذا وبعد اخضاع الموقوف لتفتيش دقيق تم فتح تحقيق معه وبعد تنقيطه تبين أنه موضوع ست مذكرات بحث وطنية، ليتم بعدها وضعه بتعليمات من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين تقديمه على انظار العدالة.

ويشار أن عناصر الدرك الملكي بالهراويين بالبيضاء وتحت اشراف قائد المركز، تعمل جاهدة وفقة مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين والمتدخلين لتجفيف المنطقة من مختلف بؤر الجريمة بشتى أنواعها، وهي حملات نالت استحسان الساكنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلة: نفوق دلفين يتجاوز وزنه أربعة أطنان بشاطئ لمخيربب

الداخلة: نفوق دلفين يتجاوز وزنه أربعة أطنان بشاطئ لمخيربب

منذ 12 دقيقة
Photo of فيديو اختراق “مراهقين” لحاجز أمني يُثير سخط المغاربة

فيديو اختراق “مراهقين” لحاجز أمني يُثير سخط المغاربة

منذ ساعة واحدة
Photo of وزارة الصحة تدعو المواطنين الذين تعذر تلقيحهم إلى تجنب ولوج مراكز التلقيح

وزارة الصحة تدعو المواطنين الذين تعذر تلقيحهم إلى تجنب…

منذ 3 ساعات
Photo of “تقنين زراعة الكيف” يُخرج ساكنة “كتامة” للاحتجاج

“تقنين زراعة الكيف” يُخرج ساكنة “كتامة” للاحتجاج

منذ 3 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 392 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 392 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل05 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل05 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة … تسجيل305 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة … تسجيل305 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 3 ساعات
Photo of جريدة أخبار اليوم تعلن عن توقيف صدورها بعد 14 سنة عن تأسيسها

جريدة أخبار اليوم تعلن عن توقيف صدورها بعد 14…

منذ 4 ساعات
Photo of جمارك ميناء “بني نصار” تطيح بشحنة مهمة من الأقراص المهلوسة

جمارك ميناء “بني نصار” تطيح بشحنة مهمة من الأقراص…

منذ 4 ساعات
Photo of أمزازي يدعو إلى تسريع وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار

أمزازي يدعو إلى تسريع وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق