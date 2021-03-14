البيضاء…درك الهراويين يطيح بتاجر مخدرات بسَيْفين

طارق عبلا_ هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بسرية الهراويين بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من شل حركة مبحوث عنه مسجل خطر ضمن ست مذكرات بحث وطنية بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك بعد مطاردة وصفت بالاحترافية على الرغم من المقاومة الشرسة التي أبداها المشتبه فيه الذي أشهر سيفين اثنين في وجه الدركيين.

وأضافت ذات المصادر أن عملية اعتقال المشتبه فيه جاءت بعد معلومات توصلت بها عناصر الدرك الملكي بالهراويين تفيد أن المشتبه فيه حاول توسيع نشاطه الاجرامي بتراب الدرك الملكي بعد نجاحه في تثبيت النشاط ذاته بالمناطق التابعة لنفوذ الأمن الوطني، حيث تم رصده من قبل العديد من الشباب الغيورين عن منطقة الهراويين الذين قاموا بمحاصرته وربط الاتصال بمصالح الدرك الملكي التي نصبت كمينا محكما لم تفلح معه مقاومة الأخير الذي أشهر سيفيه في وجه الدركيين.

هذا وبعد اخضاع الموقوف لتفتيش دقيق تم فتح تحقيق معه وبعد تنقيطه تبين أنه موضوع ست مذكرات بحث وطنية، ليتم بعدها وضعه بتعليمات من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين تقديمه على انظار العدالة.

ويشار أن عناصر الدرك الملكي بالهراويين بالبيضاء وتحت اشراف قائد المركز، تعمل جاهدة وفقة مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين والمتدخلين لتجفيف المنطقة من مختلف بؤر الجريمة بشتى أنواعها، وهي حملات نالت استحسان الساكنة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0